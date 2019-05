Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Durstiger Bierdieb

Wathlingen (ots)

Am vergangenen Freitag kam es zu einem Diebstahl mehrerer Bierkisten. Gegen 12 Uhr stapelte der Geschädigte 16 Kisten Kulmbacher Mönchshof in seinem Carport in der Kiebitzstraße. Bereits gegen 15 Uhr waren alle Kisten verchwunden. Es handelt sich um 0,5 Liter - Flaschen mit Bügelverschluss. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wathlingen, Tel.: 05144/98660, zu melden.

