Polizeiinspektion Celle

POL-CE: In Kindergarten eingebrochen

Wietze (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in den Kindergarten in der Kirchstraße eingebrochen. Nach gewaltsamen Öffnen einer Außentür wurden diverse Schränke aufgebrochen. Der oder die Täter flohen unter Mitnahme eines geringen dreistelligen Bargeldbetrages unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Celle, Tel.: 05141/2770, entgegen.

