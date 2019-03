Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unter Drogen: Polizei zieht Opel-Fahrer aus dem Verkehr

Bad Oeynhausen (ots)

Am späten Mittwochnachmittag haben Einsatzkräfte der Polizei Bad Oeynhausen einen Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt. Dieser war zuvor durch eine andere Ordnungswidrigkeit ins Visier der Beamten gerückt.

Gegen 17.10 Uhr befuhr der 24-jährige Opel-Fahrer aus Löhne die Weserstraße in Fahrtrichtung Triftenstraße. Aufgrund der festgestellten Ordnungswidrigkeit "Handy am Steuer" stoppte eine Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug. Während der Überprüfung bemerkten die Beamten im Inneren des PKWs ein Gefäß mit einem mutmaßlichen Betäubungsmittel. In der Folge wurde ein Drogenkonsum festgestellt und dem Mann auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

