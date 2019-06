Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Vermisste 89-jährige aufgefunden

Lippe (ots)

(LW) Die seit Montagmorgen um 10 Uhr aus einem Seniorenheim in Stemmen am Elfenborner Weg vermisste 89-jährige Ingeborg F. wurde gegen 22.00 Uhr im Rahmen der ausgiebigen Suchmaßnahmen im Ortsrandbereich der Gemeinde Stemmen wohlbehalten aufgefunden. Nachdem eine polizeiliche Suche unter Einbindung eines Polizeihubschraubers und eines Man-Trailer-Hundes zuerst erfolglos verlief, brachte dann der Einsatz einer Rettungshundestaffel der Johanniter-Unfallhilfe den gewünschten Erfolg. Frau F. wurde in einem Grüngelände aufgefunden. Sie ist wohlauf, wurde aber vorsorglich mit einem Rettungswagen einem Klinikum zur Untersuchung zugeführt. Die Polizei bedankt sich und bittet die Medien, den Fahndungsaufruf zurückzunehmen und das Bild der Frau F. aus den Medien zu entfernen.

