POL-LIP: Oerlinghausen. Zwei schwer- und eine leichtverletzte Person ...

... sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr auf der Kreuzung Hellweg/Holter Straße ereignete. Der 95-jährige Fahrer eines VW aus Oerlinghausen beabsichtigte vom Hellweg aus nach links in die Holter Straße einzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines 86-jährigen Mannes aus Bielefeld, der mit seinem Daimler Chrysler den Hellweg in Richtung der Tunnelstraße befuhr. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzten sich der 86-Jährige sowie seine 77-jährige Beifahrerin schwer. Der 95-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

