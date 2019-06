Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Jugendliche besprühen LKW-Plane.

Lippe (ots)

Sonntagabend gegen 22:20 Uhr sah ein Zeuge insgesamt fünf Jugendliche, die die Plane eines in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellten LKW mit Sprühfarbe beschmierten. Diese Gruppe bestand aus zwei männlichen und drei weiblichen Jugendlichen, die beim Erblicken des Zeugen das Weite suchten und in Richtung Stukenbrocker Weg flüchteten. Möglicherweise ist die Gruppe, die einen Ghettoblaster dabei hatte und laut Musik hörte, irgendwo anders aufgefallen. Hinweise dazu bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell