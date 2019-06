Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Bentrup. Farbschmierer im Tunnel.

Lippe (ots)

In der Unterführung "Weiße Brede" haben Jugendliche die Wände mit Farbe besprüht und damit Sachschaden in einem mittleren dreistelligen Eurobetrag angerichtet. Ein Zeuge sah am Sonntag gegen 14:15 Uhr drei Kids, die anschließend mit ihren Fahrrädern in Richtung Lemgo flüchteten. Hinweise auf die Jugendlichen nimmt das Kriminalkommissariat Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

