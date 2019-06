Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Seniorin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 10:30 Uhr an der Einmündung Lemgoer Straße / Immelmannstraße ereignete, verletzte sich eine 88-jährige Frau aus Detmold schwer. Die Dame beabsichtigte die Lemgoer Straße dort zu überqueren. Derweil wurde sie von dem Ford einer 57-Jährigen erfasst, die in Richtung Lemgo unterwegs war. Der Sachschaden blieb gering.

