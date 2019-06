Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Bike-Fahrer leicht verletzt.

Lippe (ots)

(NR) Am Samstagvormittag übersah die 63-jährige Fahrerin eines VW Polos beim Verlassen des Grundstücks des EDEKA-Marktes an der Lageschen Straße einen 34-jährigen E-Bike-Fahrer. Dieser befuhr den sowohl für Fußgänger und als auch für Radfahrer freigegebenen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Lage. Trotz Vollbremsung konnte die Autofahrerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Fahrradfahrer frontal. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

