Polizei Lippe

POL-LIP: Unfallflucht

Lippe (ots)

32816 Schieder-Schwalenberg - (ho) Am Freitag wurde auf einem Parkplatz hinter einem Wohnhaus an der Wallstraße 1 ein geparkter VW Crafter angefahren. Der Unfall geschah zwischen 07:30 und 16:15 Uhr. Das verursachende Fahrzeug war nach den vorgefundenen Lackspuren weiß und hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei, Tel. 05231/6090

