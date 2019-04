Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrradeigentümer gesucht

Lahr (ots)

Beamte des Polizeireviers Lahr wurden am Samstag gegen 3 Uhr in die Industriestraße gerufen. Ein Zeuge konnte dort beobachten, wie ein Mann schwankend auf einem Kinderfahrrad saß und zeitgleich versuchte, ein weiteres Kinderfahrrad zu schieben. Auf die beiden Fahrräder angesprochen ergaben sich Zweifel an den Eigentumsverhältnissen. Die Velos, die der 23-jährige mit sich führte, können möglicherweise aus einem vorangegangenen Diebstahl stammen. Die Besitzer oder Personen, die Hinweise auf die Kinderräder geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer: 07821/277-0 bei der Polizei zu melden.

/ph

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

