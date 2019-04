Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Pflichtbewusster Jugendschutz

Lahr (ots)

Der Einkauf eines mutmaßlich 16 Jahre alten Mädchens am Sonntagnachmittag in einer Tankstelle in der Turmstraße veranlasste einen pflichtbewussten Mitarbeiter dazu, die Polizei zu verständigen. Der Teenager begab sich kurz vor 17 Uhr mit Bier zum Kassenbereich, um das Getränk zu erwerben. Der Aufforderung, ihren Ausweis vorzuzeigen, kam sie nach. Da der kritische Angestellte jedoch auch dem Bild auf ihrem Identitätspapier misstraute, alarmierte er die Ordnungshüter aus Lahr. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen führte schließlich dazu, dass der Kauf des alkoholischen Kaltgetränks abgewickelt werden konnte. Die 16-Jährige sah in den Augen des Mitarbeiters schlichtweg jünger aus, als sie tatsächlich war.

