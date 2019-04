Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Tiere getötet?

Zeugen gesucht

Kappelrodeck (ots)

Erste Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch lassen darauf schließen, dass ein Unbekannter in den frühen Sonntagmorgenstunden im Schutze der Dunkelheit eine Bestallung in der Hermannstraße aufgesucht und hier insgesamt vier Hasen getötet hat. Wie die Besitzerin am nächsten Morgen feststellen musste, wiesen die in einer Ecke des Freigeheges aufgefundenen Tiere allesamt dasselbe Verletzungsmuster auf. Ein Hase dürfte demnach sogar fachmännisch geköpft worden sein. Die Ermittler haben ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer 07841 7066-0 erbeten.

/ya

