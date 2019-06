Polizei Lippe

POL-LIP: Nach Party unter Drogen und Alkohol mit PKW unterwegs

Lippe (ots)

(ho) Bad Salzuflen - In der Nacht zum Sonntag hatte sich gegen 02 Uhr ein 24-jähriger Partybesucher in der Pillenbrucher Straße in ein Auto gesetzt und war unter Alkohol- und Drogeneinfluss losgefahren. Nach kurzer Fahrstrecke hatte er aber erschöpft wieder angehalten und war im Auto eingeschlafen. Dort fand ihn dann die Polizei. Sie ordnete eine Blutentnahme an. Der Fahrer hatte zudem keinen Führerschein. Gegen den Halter des benutzten PKW wird ebenfalls ermittelt. Er hatte die Trunkenheitsfahrt erst ermöglicht, weil er leichtsinnig mit seinen Fahrzeugschlüsseln umgegangen war.

