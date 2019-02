Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der Erich-Ollenhauer-Straße

Bergkamen (ots)

Am Samstag ( 16.02.2019 ) ereignete sich gegen 19:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei der eine 18 Jährige aus Bergkamen schwer verletzt wurde. Sie war allein mit ihrem PKW Fiat auf der Erich-Ollenhauer-Straße in Richtung Oberaden gefahren. In Höhe des Haldenparkplatzes und der Einmündung Binsenheide kam sie aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Sie musste mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 3000 Euro geschätzt.

