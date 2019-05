Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch: Rennräder und E-Bike aus Geschäft gestohlen - Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Brachial Zugang zu dem Lagerraum eines Fahrradgeschäfts in der Hauptstraße verschafften sich in der Nacht zum Samstag bislang nicht ermittelte Täter und entwendeten drei Rennräder sowie ein E-Bike in bislang nicht bekanntem Wert.

Am Samstagmorgen wurde der Geschädigte auf den Einbruch aufmerksam und alarmierte die Wieslocher Polizei. Tatzeit dürfte demnach Freitagabend, 19 Uhr bis Samstagmorgen, 9.30 Uhr gewesen sein.

Da es sich bei den Rädern um Kundenfahrräder handelt, liegen derzeit noch keine nähere Beschreibungen/Daten der Polizei vor. Die Überprüfungen dauern daher noch an. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

