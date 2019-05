Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Mit PKW in Ladenlokal gefahren

E-Mountainbike gestohlen

Kleve (ots)

Am Samstag, 18.05.2019 gegen 03:20 Uhr fuhr ein unbekannter Täter mit einem vermutlich gestohlenen PKW Chevrolet Kalos in die gläserne Eingangstür eines Zweiradladens auf der Albersallee in Kleve. An dem PKW waren die entwendeten Kennzeichen KLE-SR 878 angebracht. Aus dem Ausstellungsraum wurde ein schwarzes E-Mountainbike der Marke Cannondale mit der Bezeichnung Quick NEO EQ entwendet. Zeugen beschreiben den Täter wie folgt: männlich, ca. 175cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit dunkler Jacke, dunkler Kapuze oder Mütze sowie dunkler Hose. Der PKW wurde sichergestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

