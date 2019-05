Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl eines blauen Citroen C4 KLE-PL855

Autoschlüssel war bei Einbruch entwendet worden

Goch-Hülm (ots)

Bei einem Einbruch am 13. Mai 2019 in ein Einfamilienhaus an der Straße Ervelensteg war auch ein Fahrzeugschlüssel entwendet worden. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4269844

Unbekannte Täter entwendeten vermutlich mit diesem Schlüssel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17. Mai 2019) einen blauen Citroen C4 mit dem Kennzeichen KLE-PL855. Das rund neun Jahre alte Fahrzeug war am Ervelensteg vor dem Haus geparkt.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

