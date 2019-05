Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Fahrer eines roten Kleinwagens gesucht

Kleve (ots)

Am Freitag (17. Mai 2019) gegen 10.10 Uhr überquerte ein 55-jähriger Mann aus Kleve in einem grauen Mercedes Vito bei Grün vom Parkplatz eines Baumarktes den Klever Ring geradeaus in Richtung Flutstraße. Dabei stieß er mit einem von links kommenden roten Kleinwagen, vermutlich ein japanisches Modell, zusammen. Der Fahrer des Kleinwagens war auf dem Klever Ring in Richtung der Straße Landwehr unterwegs und muss die Kreuzung bei Rot überquert haben. Er fuhr nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten weiter. Der 55-Jährige stellte sein Auto auf dem Flutweg ab und rannte dem Kleinwagen noch hinterher. An der Straße Landwehr verlor er ihn aus den Augen. Der Mercedes Vito wurde an der vorderen rechten Ecke beschädigt. Der Kleinwagen muss an der hinteren rechten Seite beschädigt sein.

Der Unfallverursacher war 28 bis 35 Jahre alt und hatte kurze Haare. Sein Kleinwagen hat die Farbe "Feuerrot".

Mehrere Zeugen, die an der Kreuzung warteten und der Polizei bislang nicht bekannt sind, haben den Unfall beobachtet. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

