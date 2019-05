Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Einfamilienhaus

Münzsammlung entwendet

Goch-Hülm (ots)

Am Montag (13. Mai 2019) gegen 15.50 Uhr schlugen unbekannte Täter an der Straße Ervelensteg die Scheibe einer Terrassentür an einem Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten eine Münzsammlung. Ob die Täter noch mehr Beute gemacht haben, ist bislang nicht bekannt. Eine Videokamera zeichnete zwei Einbrecher auf, die in einem weißen Kleinwagen vom Tatort flüchteten.

Hinweise zu den Tätern und ihrem weißen Kleinwagen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

