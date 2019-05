Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Autofahrer fährt in Grünanlage

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr war ein 30-jähriger Audi-Fahrer im Czernyring unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die dortige Grünanlage fuhr. Mehrere Sträucher bzw. ein Baum wurden beschädigt; an seinem Auto entstand ebenfalls Schaden von rund 1.500 Euro. Dem Heidelberger wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. In welcher Höhe Schaden der Stadt Heidelberg entstand, ist aktuell noch nicht geklärt.

