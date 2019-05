Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hoher Schaden an geparktem Mercedes - Verursacher flüchtet

Heidelberg (ots)

Nur rund 15 Minuten parkte am Samstagvormittag ein Autofahrer seinen Mercedes E250 in der Straße "Im Breitspiel" in Höhe des Anwesens Nr. 18, hat aber nun einen beträchtlichen Schaden zu regeln.

Abgestellt hatte er seinen Wagen gegen 11.20 Uhr. Bei seiner Rückkehr stellte er die Beschädigungen an der Fahrerseite fest und erstattete am Nachmittag Anzeige bei der Polizei. Ein bislang Unbekannter richtete beim Ein- oder Ausparken einen Schaden von rund 8.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt unter Tel.: 06221/3418-0 sachdienliche Hinweise zum Verursacher entgegen.

