POL-FR: Freiburg- Altstadt: 28- Jähriger wurde geschlagen - Die Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, den 23.02.2019, gegen 02:00 Uhr soll ein 28- jähriger Mann beim Verlassen einer Bar in der Bertoldstraße in Freiburg von einer bislang unbekannten Person plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht bekommen haben. Der Verletzte sei direkt zu Boden gegangen und habe das Bewusstsein verloren. Dank vorbeilaufender Passanten, die sich um den Verletzen kümmerten, konnte dieser medizinisch versorgt werden. Der Angegriffene erlitt einen Nasenbeinbruch und eine Gehirnerschütterung.

Hintergründe zum Tatmotiv sowie Hinweise zum Täter liegen derzeit keine vor. Zeugen, welche zu diesem Vorfall etwas sagen können, insbesondere diejenigen, die dem Verletzten geholfen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Freiburg- Nord unter folgender Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

