POL-FR: Weil am Rhein: Streit und Körperverletzung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag zwischen 14 und 14.30 Uhr kam es auf dem Rathausplatz zu einer Auseinandersetzung. Dort betrieb ein Mann einen privaten Verkaufsstand, was zwei weiteren Männern offensichtlich missfiel. Gegen 14 Uhr kam es zum ersten Streit, der durch die Polizei zunächst geschlichtet werden konnte. Gegen 14.30 Uhr kam es dann jedoch wieder zu einem Zusammentreffen. Hierbei soll es zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen gekommen sein. Auch ein Handy wurde offensichtlich beschädigt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalles.

