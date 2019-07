PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfallflucht zwischen Schlangenbad-Hausen und Bärstadt

Bad Schwalbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Schlangenbad-Hausen und Schlangenbad-Bärstadt ein Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro verursacht wurde. Nach Spurenlage und Schilderung eines Unfallzeugen fuhr ein silberner Kleinwagen gg. 01.30 Uhr aus Richtung Hausen v.d.H. in Richtung Bärstadt. Innerhalb einer Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke die dadurch beschädigt wurde. Im Anschluss fuhr der Pkw in Richtung Bärstadt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Pkw oder dessen Fahrer/in geben können werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter Tel.: 06128-70780 in Verbindung zu setzen

Gefertigt: Volker Freiding, PHK und KvD

