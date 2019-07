Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gardinenbefestigung unter Strom gesetzt

Kaiserslautern (ots)

Eine 62-Jährige hantierte am Montag in ihrem Wohnhaus an einem Vorhang. Die Frau bekam dabei einen Stromschlag verpasst, ohne sich zu verletzen. Sie informierte die Polizei, weil sie eine vorsätzliche Manipulation an der Gardinenbefestigung befürchtete. Unter Hinzuziehung eines Elektrikers wurde das Stahlseil, an welchem der Vorhang hängt, inspiziert. Dabei stellte sich heraus, dass beim Befestigen des Seils vermutlich eine Stromleitung angebohrt wurde. Hinweise auf eine vorsätzliche Manipulation bestehen nicht. |erf

