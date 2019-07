Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in ein Wohnhaus in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus im Kuckucksweg in Hude eingebrochen.

In der Zeit von Samstag, 29. Juni 2019, 23:30 Uhr, bis Sonntag, 30. Juni 2019, 03:30 Uhr, schlugen sie eine Glasscheibe einer Tür ein und gelangten so in die Wohnräume. Fehlende Wertgegenstände konnten bislang nicht festgestellt werden. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 1.300 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (765173).

