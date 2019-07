Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Mann erneut alkoholisiert am Steuer

Delmenhorst (ots)

Bereits am Samstag, 29. Juni 2019, 21:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw auf der Visbeker Straße in Wildeshausen unterwegs war. Der 45-jährige Mann aus Wildeshausen stand unter erheblichem Einfluss von Alkohol, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Pkw war unversichert.

Am Sonntag, 30. Juni 2019, 22:35 Uhr, wurde derselbe Pkw, ein Alfa Romeo, auf der Visbeker Straße in Wildeshausen angehalten. Am Steuer befand sich wieder der 45-Jährige, gegen den erneut Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurden. Zudem stand der Mann wieder unter erheblichem Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,00 Promille.

Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

