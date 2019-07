Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Alkoholisierte Frau verursacht einen Verkehrsunfall in Ganderkesee



Eine alkoholisierte Frau hat am Sonntag, 30. Juni 2019, 06:00 Uhr, einen Verkehrsunfall in Ganderkesee verursacht.

Die 28-Jährige aus Delmenhorst befuhr mit ihrem Ford die Wiggersloher Straße in Richtung Harpstedt. In Höhe des Segelflugplatzes geriet sie mit ihrem Pkw ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die linke Seite. So kam der Pkw auch zum Stehen. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf lediglich 1.200 Euro beziffert. Die Frau konnte sich selbständig aus ihrem Pkw befreien, wurde zunächst von einer Ersthelferin betreut und dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ihre Verletzungen wurden als leicht eingestuft.

Da von den eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei der Frau festgestellt wurde, wurde zuvor noch ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,06 Promille.

Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

