POL-DEL: LK Oldenburg: Alkoholisierter Mann verursacht einen Verkehrsunfall in Harpstedt

Ein alkoholisierter Mann hat am Sonntag, 30. Juni 2019, 04:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in Harpstedt verursacht.

Der 20-Jährige aus der Gemeinde Harpstedt befuhr mit seinem Nissan die Straße 'Im Delmetal'. Um ein Weiterfahren in die Kastanienallee zu verhindern, sind hier Poller in den Boden eingelassen. Gegen diese Poller fuhr der 20-Jährige mit seinem Pkw, wodurch am Pkw erhebliche Schäden entstanden, die auf etwa 4.000 Euro beziffert wurden. Der Fahrzeugführer flüchtete zu Fuß vom Unfallort, konnte von den Beamten der Polizei Wildeshausen aber angetroffen werden. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Dem jungen Mann musste eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde einbehalten.

