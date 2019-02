Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: In Zugtoilette gezündelt

Bondorf (ots)

Ein 30-jähriger Mann hat am Dienstag (12.02.2019) auf der Zugtoilette eines Intercitys kurz vor Bondorf offenbar mehrere Papierhandtücher angezündet, weshalb es zu einer Rauchentwicklung kam. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte ein aufmerksamer 11-Jähriger gegen 14:30 Uhr den Rauch, als der Mann die Toilette verlies. Alarmierte Beamte der Landespolizei trafen den 30-Jährigen dank der Personenbeschreibung des Kindes beim Halt in Bondorf im Zug an. Was die Gründe des mit über 1,5 Promille alkoholisierten Mannes waren und ob durch den Vorfall ein Schaden entstanden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

