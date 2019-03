Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Tabakgeschäft

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum 19. März, gegen 03:00 Uhr, wurde in der Kaiserstraße in ein Tabakgeschäft eingebrochen. Der Täter kam vom Nachbargrund-stück und überstieg zunächst einen Maschendrahtzaun. Danach hebelte er ein Fenster auf und stieg in den Laden ein. Von dort flüchtete der Einbrecher jedoch wieder, weil in der Nachbarschaft der Einbruch bemerkt wurde. Es entstand lediglich Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell