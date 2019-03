Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Verletzte bei Unfall in Zweibrücker Straße - B 270

Pirmasens (ots)

Die Fahrerin eines Suzuki Alto wollte am 18.03.2017, gegen 12:50 Uhr, von der B 270 kommend in die Turnstraße einfahren. Während sie an der Ampelanlage vorbei über die Zweibrücker Straße hinweg in die Turnstraße fahren wollte kam von dort ein Mercedes, der nach links in die Zweibrücker Straße einbiegen wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die beiden 28 und 75 Jahre alten Autofahrerinnen geben beide an jeweils bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Beide verletzten sich leicht beim Zusammenstoß, außerdem mussten die PKW abgeschleppt werden. Die Polizei bittet um weitere Zeugen zum Unfallgeschehen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell