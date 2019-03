Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Jeep aufgebrochen und Handtasche geklaut

Pirmasens (ots)

In der Schlossstraße wurde am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, aus einem geparkten grünen Jeep Cherokee eine Damenhandtasche vom Rücksitz gestohlen. Nach Auskunft des Fahrers war der Pkw verschlos-sen. Wie der Dieb die Türen entriegelte ist unbekannt. In der Handtasche befanden sich mehrere Schlüsselbünde. Die Polizei bittet um weitere sachdienliche Hinweise.

