Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: radikaler Ladendieb

Pirmasens (ots)

Ein betrunkener 37-Jähriger wurde am 14.03.2019 mittags beim Laden-diebstahl in einem Kaufhaus in der Wiesenstraße beobachtet. Als er vom Personal angesprochen wurde, zeigte sich dieser immer aggressi-ver und zog aus seiner Hosentasche ein Cuttermesser. Mehrere Mitar-beiter konnten dem 37-Jährigen das Messer aus der Hand schlagen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen den Mann wird nun wegen räuberischem Diebstahl ermittelt.

