POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf der B83

Rinteln OT Steinbergen (ots) - (jwp) Am Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B83. Eine 26-jährige Frau aus Aerzen war mit ihrem roten Pkw Honda Civic in Steinbergen von der B238 nach links auf die B83 eingebogen. Dabei befuhr sie die rechte Abbiegespur und anschließend auch die rechte Fahrspur. Kurz nach dem Ortsausgang Steinbergen sein ein neben ihr fahrender Pkw von der linken Fahrspur auf ihr gezogen. Dabei sei es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen. Am Pkw der Frau aus Aerzen entstand Schaden an der Fahrerseite. Der andere Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Volkswagen mit SHG-Kennzeichen gehandelt haben. Der Pkw sei an der Kreuzung Klein Eilsen in Richtung Bad Eilsen abgebogen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell