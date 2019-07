Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht nach vermisster Jugendlicher aus Essen

Essen (ots)

45138 E.-Südostviertel: Seit Anfang Juni wird die 15-jährige Sabrina B. aus dem Südostviertel vermisst. Sie wurde zuletzt am 7. Juni 2019 in der Mittagszeit an ihrer Wohnanschrift in der Damannstraße gesehen. Die 15-Jährige ist 160 cm groß, kräftig und hat mittelblonde schulterlange Haare. In der Vergangenheit wurde sie häufig rund um den Essener Hauptbahnhof gesehen.

Wer hat Sabrina B. gesehen? Wer weiß, wo die Jugendliche sich aktuell aufhält? Hinweise zu der Vermissten nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen./ SyC

