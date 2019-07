Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Trickbetrüger spricht Seniorin vor Haustür an - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45478 MH.-Speldorf: Ein unbekannter Mann (87) sprach gestern, 10. Juli, eine Seniorin vor ihrem Haus in Speldorf an und versuchte ihr Informationen über Bargeld zu entlocken.

Gegen 13:45 Uhr brachte die Mülheimerin ihren Müll aus der Wohnung. Vor dem Haus sprach ein unbekannter Mann sie an und gab an, er sei ein früherer Arbeitskollege ihres Mannes. Der mutmaßliche Betrüger verwickelte die Frau in ein Gespräch, in dem er versuchte ihr private Informationen über Hab und Gut zu entlocken.

Die aufmerksame Seniorin reagierte völlig richtig und antwortete, dass sie keine Auskunft über ihr Geld gebe!

Der Betrüger blieb hartnäckig: Er wolle die Frau besuchen, um ihr Fotos von ihrem verstorbenen Mann zu geben. Vermutlich wollte er so in die Wohnung der 87-Jährigen gelangen. Auch dieses lehnte die Mülheimerin vehement ab. Ohne Aussicht auf Erfolg, verließ der Mann die Örtlichkeit.

Er ist zirka 60 Jahre alt, schlank und hat graue kurze Haare. Er hat ein faltiges und rasiertes Gesicht und eher bräunliche sonnengebrannte Haut. Möglicherweise ist er osteuropäischer Herkunft. Er trug ein blaukariertes Kurzarmhemd und sprach akzentfreies Deutsch. Auffallend waren seine blauen Augen.

Hinweise zu dem unbekannten Mann im Speldorfer Bereich nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell