Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bike gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Bike im Wert von 2.000 Euro ist in der Friedenstraße gestohlen worden. Am Montagmorgen fiel dem Eigentümer auf, dass sein Mountainbike nicht mehr im Hof des Anwesens steht. Dort hatte er das Fahrrad nach eigenen Angaben am Freitagabend (14. Juni) gegen 20 Uhr abgestellt und mit einem Schloss an einem Eisenträger gesichert. Wann genau das Rad verschwand, ist unklar.

Bei dem gestohlenen E-Bike handelt es sich um ein schwarzes Herren-Mountainbike der Marke Fischer Proline.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, oder die wissen, wo das E-Bike jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden.

Ebenso verschwand am Willy-Brandt-Platz ein Fahrrad. Hier schlugen die Diebe in der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 16 Uhr, zu. Der Eigentümer konnte zwar einen Kassenzettel vorlegen und damit den Kaufpreis des Fahrrads nachweisen, die Daten des Fahrrads hatte er sich jedoch nicht notiert. Eine Fahndungsausschreibung war deshalb nicht möglich. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell