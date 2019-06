Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger fordert Bitcoins von der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Dass Online-Betrüger bei der Auswahl ihrer Opfer nicht wählerisch sind und ihre erpresserischen E-Mails an jede Adresse schicken, die sie in die Finger bekommen, hat sich am Montagabend einmal mehr bestätigt - in diesem Fall gerieten sie direkt an die Polizei. Kurz vor halb 7 ging bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße eine Mail mit der Aufforderung ein, mehrere hundert Euro in Bitcoins an ein Online-Konto zu senden. Als vermeintliches "Druckmittel" diente die gängige Masche mit der Behauptung, der Computer sei gehackt und über die Webcam ein Video aufgezeichnet worden, das sexuelle Handlungen zeige. - Falls der Bitcoin-Forderung nicht Folge geleistet werde, dann würde dieses Video veröffentlicht.

Dass die Behauptung komplett erfunden und gelogen ist, war sofort klar. Die Ermittlungen nach dem Absender der Mail laufen... |cri

