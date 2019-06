Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger schwer verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Fußgänger ist am Dienstagnachmittag in der Altenwoogstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann kurz nach 17 Uhr die Straße zwar im Bereich einer Fußgängerampel überquert, allerdings zeigte die Ampel für ihn Rot. Ein Pkw, der in Richtung Mannheimer Straße fuhr und für den die Ampel Grün zeigte, erfasste den Mann, der dadurch auf die Motorhaube sowie die Frontscheibe des Wagens geschleudert wurde.

Der 61-jährige Mann erlitt schwere Kopfverletzungen. Sein Zustand gilt als kritisch. |cri

