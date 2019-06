Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe schauen auch in den Kofferraum

Kaiserslautern (ots)

Ohne Spuren zu hinterlassen, haben unbekannte Täter am St.-Marien-Platz ein Auto "geknackt". Am Dienstagmorgen stellte die Besitzerin des Volvo fest, dass Unbekannte über Nacht in ihren Wagen eingedrungen sind und ihre Handtasche gestohlen haben.

Darin befanden sich neben einem Schlüsselbund und Kosmetika auch ein iPhone mit dazu passendem Akkupad und Ohrstöpseln. Der Schaden liegt demnach bei mehreren hundert Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 19.20 Uhr, und Dienstagmorgen, 9.10 Uhr. Wie die Täter den verschlossenen Pkw öffnen könnten, ist unklar. Die Kripo ermittelt.

In derselben Nacht bedienten sich Diebe auch aus einem Fahrzeug in der Danziger Straße. In diesem Fall stahlen die Täter aus dem unverschlossenen Kofferraum des Wagens ein Gesellschaftsspiel sowie ein paar Kaugummis. Die Tatzeit liegt zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr, und Dienstagvormittag, 10 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 gern entgegen. |cri

