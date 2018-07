POL-HM: Verkehrsunfälle am Wochenende

Weserbergland (ots) - Am zurückliegenden Wochenende hatte es erneut Unfälle mit Personenschäden gegeben. Die Unfallursachen sind unterschiedlich: Alkoholbeeinflussung, Übermüdung und nicht angepasste Geschwindigkeiten gehören wiederholt dazu. Hier eine Auswahl:

Am Freitag (06.07.2018) kam es gegen 20.20 Uhr in der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 83 in Emmerthal-Grohnde zu einem Zusammenstoß, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 31-jährige Toyota-Fahrerin aus Hameln bog von der Bahnhofstraße nach links auf die Grohnder Straße (Bundesstraße 83) ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Polo, der auf der B 83 in Richtung Bodenwerder fuhr und von einem 51-jährigen Mann aus Hehlen gelenkt wurde. Nach der Kollision schleuderte der Polo gegen eine Hauswand und gegen ein Einfahrtstor. Der Polo-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Grohnde wurde alarmiert, um auslaufende Betriebsstoffe unschädlich zu machen.

Am Samstag, 07.07.2018, gegen 13.15 Uhr, stürzte in Hameln ein Rollerfahrer und verletzte sich leicht. Der 20-Jährige aus Hess. Oldendorf befuhr im Auftrag eines Pizza-Bringdienstes die Erichstraße stadtauswärts. Kurz vorm Mertensplatz an der Einmündung vom 164er Ring nahm er an, dass eine Golf-Fahrerin (55) ihm die Vorfahrt nehmen würde, bremste stark ab und stürzte daraufhin. Der Rollerfahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Gegen 16.25 Uhr verunglückte auf der Landesstraße 425 zwischen Haus Harderode und Lauenstein ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Braunschweig. Der Mann geriet aufgrund eines Bremsfehlers ins Schlingern, verlor die Kontrolle über seine Ducati und stürzte. Hierbei überschlug sich die Maschine und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt.

Alkoholbeeinflussung und risikoreiches Überholen führte gegen 20.30 Uhr auf der Landesstraße 462 zwischen Salzhemmendorf und Wallensen zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Autofahrer aus Salzhemmendorf befuhr mit einem Pkw Mercedes die Landesstraße 462 in Richtung Wallensen. Auf Höhe der Domäne Eggersen wollte er einen vorausfahrenden VW Golf überholen. Während des Überholvorganges kam ihm plötzlich ein BMW entgegen. Zur Verhinderung eines Frontalzusammenstoßes mussten beide Fahrzeuge ausweichen. Beim Ausweichen wurden Leitpfosten, Schutzplanken und ein Buswartehäuschen beschädigt. Der 46-jährige BMW-Fahrer aus der Region Hannover wurde leicht verletzt. Beim Mercedes-Fahrer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von über 0,6 Promille. Der mitgeführte Führerschein wurde sichergestellt. Dem 56-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.07.2018) wurde kurz nach Mitternacht ein 21-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 217 leicht verletzt. Der Mann aus Bad Münder fuhr mit einem Audi A3 die B 217 in Richtung Hameln. Hinter der Ortschaft Hachmühlen prallte der Wagen mehrmals gegen die Schutzplanken. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach eigenen Angaben sei er während der Fahrt eingeschlafen.

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr stürzte in Hameln auf der Deisterstraße ein 50-jähriger Fahrradfahrer. Dabei fiel er gegen einen geparkten Daimler AMG. Der Gestürzte blieb unverletzt. Allerdings stand er deutlich unter Alkoholeinfluss; sein Wert bei einem Vortest: fast 2,5 Promille.

