POL-HM: Unehrlichkeit zahlt sich nicht aus - Finder einer Geldbörse behält diese bei sich

Hameln (ots) - Dass sich Unehrlichkeit nicht auszahlt, musste ein 59-jähriger Mann aus Hess. Oldendorf erfahren.

Eine 34-jährige Frau aus Hameln ließ bereits am Samstagnachmittag, 30.06.2018, auf einem Tankstellengelände am Hastenbecker Weg ihr Portmonee liegen. In der Geldbörse befanden sich nicht nur diverse Karten und Ausweise, sondern auch ein höherer Bargeldbetrag, der für eine bevorstehende Urlaubsreise gedacht war.

Als die 34-Jährige später den Verlust bemerkte und bei der Tankstelle nachfragte, war die Geldbörse samt Inhalt verschwunden. Als auch eine anschließende Anfrage beim Fundbüro ergab, dass dort das vermisste Portmonee nicht abgegeben wurde, erstattete die Geschädigte am Dienstag, 03.07.2018, bei der Polizei Hameln eine Anzeige.

Die aufnehmenden Beamten sichteten die Videoaufzeichnungen der Tankstelle und konnten erkennen, wie der Fahrer eines Wohnmobils das liegengelassene Portmonee an sich nahm und das Tankstellengelände verließ. Da auf den Aufzeichnungen das Kennzeichen des Wohnmobils zu sehen war, gab es hoffnungsvolle Ermittlungsansätze.

Die Spur führte zu einem 59-jährigen Mann aus Hess. Oldendorf. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss in der Tasche suchten Beamte noch am Dienstagnachmittag die Wohnanschrift des Wohnmobilhalters auf. Nachdem die Beamten der Grund für das Erscheinen erklärt hatten, führte der Mann die Polizisten in die Kellerräume des Hauses, wo die gesuchte Geldbörse in einem Schrank deponiert war.

Am nächsten Tag konnte der 34-Jährigen Frau das Portmonee samt Inhalt übergeben werden, die sich trotz eines Fehlbetrages sichtlich über die "Zurückführung" freute und überglücklich und erleichtert in den Urlaub fahren konnte.

Dem unehrlichen Finder, der gegenüber den Durchsuchungsbeamten versicherte, dass er die Fundsache in den nächsten Tagen bei einer zuständigen Stelle abgeben wollte, wurde ein Strafverfahren wegen einer Fundunterschlagung eingeleitet.

