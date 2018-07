POL-HM: Einbruch in Motorrad- und Quad-Geschäft

Coppenbrügge (ots) - Vermutlich am Mittwochabend (04.07.2018) bzw. in den darauffolgenden Nachtstunden kam es zu einer Einbruchstat, von der ein Motorrad- bzw. Quad-Händler an der Dammstraße Ecke Beckmannstraße betroffen war.

Die unbekannten Einbrecher brachen die Eingangstür auf und entwendeten aus dem Büroraum eine größere Summe Bargeld. Anschließend verließen sie die Räumlichkeiten. Nach Auswertungen gesicherter Spuren gehen die Ermittler von mindestens zwei Tätern aus.

Hinweise nimmt die Polizei in Coppenbrügge (Tel. 05156/7082) oder in Bad Münder (Tel. 05042/9331-0) entgegen.

