Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Haftbefehl vollstreckt - Drogen sichergestellt

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Zur Vollstreckung eines Haftbefehls sind Fahnder der Kaiserslauterer Kripo am Dienstag zu einer Adresse in der Verbandsgemeinde Weilerbach ausgerückt. Der gesuchte Mann hatte die "Wahl": Entweder die gerichtlich verhängte Geldstrafe in vierstelliger Höhe bezahlen oder alternativ 118 Tage im Gefängnis absitzen. Der 36-Jährige entschied sich fürs Bezahlen.

Allerdings handelte sich der Mann eine neue Strafanzeige ein, denn die Beamten entdeckten in der Wohnung Drogen. Insgesamt wurden knapp 20 Gramm Amphetamin und Haschisch sichergestellt. Gegen den 36-Jährigen wird deshalb wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |cri

