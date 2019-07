Polizei Essen

POL-E: Essen: 20-jähriger mutmaßlicher Brandstifter festgenommen - Kripo ermittelt - Haftbefehl

Essen (ots)

45144 E-Frohnhausen: Nach einem schweren Branddelikt gestern Morgen (9. Juli, 3:30 Uhr) an der Lorsbachstraße ermittelt die Kriminalpolizei. Gegen 3:30 Uhr meldete sich eine Zeugin (70) beim Notruf der Polizei, nachdem sie einen Mann beobachtet hatte, der mehrfach versuchte, Fahrpläne an der Bushaltestelle "Nierbuhrstraße" zu entzünden. Sie sprach den Mann an, der sich daraufhin entfernte. Kurz darauf hörte sie einen Knall und sah Feuer aus der Richtung Lorsbachstraße. Dies war zugleich die Richtung, in die der 20-Jährige gelaufen ist. Die alarmierten Beamten stellten an der Lorsbachstraße fest, dass Sperrmüll entzündet und hohe Flammen bereits auf umstehende Fahrzeuge übergriffen. Drei Fahrzeuge sowie ein Anhänger wurden durch den Brand beschädigt. Der mutmaßliche Brandstifter befand sich in unmittelbarer Nähe zum Brandort. Er wurde festgenommen und zur Polizeiwache gebracht, wo er am nächsten Tag bereits vernommen wurde. Der 20-Jährige ist bereits erheblich in Erscheinung getreten, unter anderem auch wegen Branddelikte. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl. (ChWi)

