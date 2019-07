Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Radfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Duisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (20. Juli) wurde gegen 17.40 Uhr eine Radfahrerin von einem Pkw erfasst und verletzt. Die 27-Jährige befuhr die Steinstraße in Richtung Paul-Bäumer-Straße und wollte die Ulmenstraße überqueren. Hierbei hörte sie Musik über Kopfhörer und achtete nicht auf die Rotlicht zeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einem Seat zusammen, dessen 31-jährige Fahrerin auf der Ulmenstraße in Richtung Ruhrort unterwegs war. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Schürfwunden zu, eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Sachschäden werden auf insgesamt 2000 EUR geschätzt.

