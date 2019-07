Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendiebin kehrt zurück

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (06.07.2019) wurde eine 29-jährige Ladendiebin beim Stehlen in einem Kleidergeschäft in der Ludwigstraße erwischt. Die junge Frau steckte sich gegen 19.10 Uhr ein Kleid in ihre Handtasche und versuchte unbemerkt aus dem Geschäft zu entwischen. Hierbei wurde der Diebstahlalarm ausgelöst. Der Geschäftsinhaber versuchte die Frau festzuhalten und konnte ihre Handtasche mit dem Kleid greifen. Die Frau entwischte kurzzeitig. Als die Polizei erschien, kehrte die 29-Jährige wieder zum Laden zurück, um an ihre Handtasche zu gelangen, die bereits sicher vom Inhaber verwahrt wurde. Die Frau lief schnurstracks in die offenen Arme der Polizeibeamten. Der 63-jährige Geschäftsinhaber trug durch das Gerangel leichte Kratzer davon.

