Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Glasflasche von Hochhaus gefallen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, 06.07.2019, gegen 20:45 Uhr fiel eine Glasflasche aus einem der oberen Stockwerke eines Hochhauses in der Yorckstraße in Ludwigshafen. Die Glasflasche verfehlte nur knapp eine im Bereich des Ernst-Bloch-Platzes befindliche 25 jährige Frau mit ihrem 11 Monate alten Baby. Von wo aus die Flasche gefallen war oder ob sie möglicherweise geworfen wurde, ist jetzt Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel.: 0621 9630 in Verbindung zu setzen.

